JUHTKIRI ⟩ Ämmaemand suure algustähega

Poole sajandi jooksul on saarlaste jaoks lausa legendaarne ämmaemand ilmale aidanud tuhandeid lapsi. Paljud, kes legendaarse ämmaemanda abiga ilmavalgust näinud, on ise juba vanavanemad.

Seda, kui vastutus- ja stressirikas on ämmaemanda amet, ei oska tavainimene ilmselt ettegi kujutada. Leidub ju väga palju kergemaid viise leib lauale teenida. Ometi leidub neid, kes ei vali tööd selle kerguse või palganumbri suuruse pärast. Kellele nende amet on mitte üksnes elukutse, vaid elu kutse. Töö, mida pühendunult teha aastakümneid.

Selle poole sajandi jooksul, mil Helgi Tammur on ämmaemandana tegutsenud, on meditsiinis, sealhulgas sünnitusabis toimunud tohutu areng. Kas ja kuidas on selle ajaga muutunud Saaremaa inimesed ise – küllap oskab Helgi Tammur sellele küsimusele vastata. Nagu ütleb Kuressaare haigla ämmaemand Marje Altrov: Helgi märkab, tunneb huvi ja teab alati.