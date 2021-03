Robert Pajussaar ⟩ Igas ettevõttes on eesliinitöötajaid!

Märtsis sai Eestis täis aasta COVID-19 nakatumiste suuremast puhangust. Kogu see periood on olnud ettevõtlusele väga keeruline. Kui pealtnäha on olukord stabiilne, siis tegelikult on pinna all pidev ärevus ja mure tuleviku pärast. Mingitel hetkedel valdab lausa lootusetus, sest ei tea, kas tegutseda, rahuneda, rabeleda või vaadelda. Igas mõttes muutub olukord pidevalt ja ainuke teadmine on lootus, et äkki on homme parem.

Kes on oluline persoon?

Kogu probleemi tuum on see, et vaktsineeritud on väga vähe inimesi. Vastasel juhul oleks olukord veidi erinev. Hoopis murelikumaks teeb mind küsimus, mille alusel üldse otsustatakse, kes peaks vaktsiini saama. Kes on oluline persoon ja kes mitte? Peame olema ühiskonnas kõik võrdsed ja riik peab kohtlema kõiki kodanikke võrdsetena. Kas ka see on olnud vaktsineerimise järjestamisel mingikski aluseks?

Praeguseks on tervishoiu- ja elutähtsate teenuste osutajad vabatahtlikkuse alusel kaitstud. Seega on nende jaoks suur oht töökohal nakatuda kõrvaldatud. Nüüd on aeg alustada eesmärgi “kaitsta elanikkonda COVID-19 haiguse leviku eest” elluviimist.

Minu arvates tähendab see, et on vaja kiiremas korras alustada töötavate eraettevõtete töötajate vaktsineerimist. Ettevõtluses on tuhandeid selliseid töökohti, kus ei ole võimalik teha kaugtööd ja sageli ei saa isegi hoida kahemeetrist distantsi. Tööl on need töötajad küll igasugu kaitsevahenditega varustatud, kuid mis võib juhtuda vabal ajal, on keeruline kontrollida. Mõistlik on neid töötajaid nimetada iga ettevõtte eesliinitöötajateks. Nüüd peaks järg olema nende vaktsineerimise käes – üllal eesmärgil, et takistada viiruse levikut Eestis.

Vajalikud nimekirjad

Siinkohal saab ettevõte ulatada abikäe inimeste selekteerimisel ja nende töökoha riskide hindamisel. Ettevõtted võivad koostada vajalikud nimekirjad. Suudame organiseerida kogu infovahetuse partnerite vahel, saame teha eelküsitluse, kes soovib lasta end vaktsineerida ja kes mitte. Lisaks saab ettevõte järjestada või grupeerida töötajaid, arvestades võimalike kontaktide hulka nii ettevõtte sees kui ka väljaspool. Kogu vaktsineerimise protseduur on võimalik läbi viia ettevõtte ruumides. See muidugi eeldab, et on piisav arv töötajaid ja on ka sobivad ruumid.

Kõike on võimalik teha koostöös ja ühise pingutusena. Praegu jääb mulje, et kuskil on olulised inimesed, kes ajavad riigi asja, kuid kogu ettevõtlus ei puutu asjasse ega peaks siin kaasa lööma.

Tegelikult on meil igas ettevõttes eesliinitöötajad, kes peaksid nakatumise vastu vaktsineeritud olema. Kui need inimesed on tähtsad ettevõttele, on nad seda ka kogu majandusele.

Praegu saavad kõige suuremat kahju need sektorid, mis on valitsuse määruse alusel üldse suletud või mille tegevus on olulisel määral piiratud. Kui peaks aga juhtuma, et hetkel töötavad ettevõtted, peavad töötajate nakatumise tõttu kõik uksed sulgema, on see majandusele suurem hoop. Suur hulk lepinguid jääb täitmata, ettevõtted ei suuda täita oma kohustusi ja seeläbi kaotavad töö paljud inimesed.