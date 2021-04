See värk on sedasi, et eks peab kõik linnad ära katsuma. Lähen siit Tartust Viljandi ja Pärnu kaudu äkki Saaremaale tagasi. Mul oli selline ringi tegemise mõte. Aga Tartu on alati tore olnud. Seekord on elu niimoodi läinud, et elan Tartus juba kaks aastat. Olen otsinud uusi väljakutseid ja pean ütlema, et siin on neid rohkem kui Tallinnas. Eesti väikelinnad ruulivad.