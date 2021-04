Ivo Linna ⟩ Issanda loomariik on kirju!

Väga kurb ja masendav on näha, kuidas Toompeal avaldavad meelt maski- ja piirangute vastased, kelle arvates teadlased ja arstid ei tea midagi. Juhtusin televiisorist kuulma väidet, et koroonahaigete ja raskes seisus patsientide asemel on haiglas nukud ja näitlejad. Selliste inimeste arvamuse peale, kelle arvates maskikandjatele ja vaktsineeritutele sisestatakse kiipe ja tulnukad söövad nende inimeste aju ära, pole kosta muuga kui juba kuulsaks saanud lausega: “Tule taevas appi!”

Kogu maailmas sureb koroona tõttu tuhandeid ja tuhandeid inimesi. Väita, et mingit koroonaviirust pole olemas ning see on üksnes politseiriikide väljamõeldis ja ajada muud sihukest jama – see on täiesti nõdrameelne!

Ma ei halvusta neid inimesi, sest issanda loomariik on väga kirju. Sinna ei ole midagi parata, nii on see ju olnud miljoneid aastaid.

Reegleid täita pole raske

Minu jaoks on asi palju lihtsam – ka kriiside ajal tuleb elu võtta nii, nagu ta on. Ja selge on ka see, et kui need nakatumisnäitajad on hakanud langema, on see profülaktika teene. Selle teene, et desinfitseerime, kanname kaitsemaske, hoiame distantsi, vaktsineerime. Küllap me niimoodi ühel ilusal päeval viirusest jagu saame. Maailma on tabanud igasugused epideemiad, küll katkud, küll muud haigused. Selleks, et epideemiatest jagu saada, peame selle nimel koos tegutsema.

Soovitan lärmajatel reegleid täita. Seda teha pole ju raske. Kerge on hoiduda kontaktidest, poodi minnes mask ette panna – kas see võtab sinul tüki küljest? Ei võta. Mõtle teiste peale! Kui sina, suur isemõtleja, osutud viiruse edasikandjaks, nakatad kedagi, kes võib-olla jääb väga raskelt haigeks või sureb, on see sinu hinge peal.

Kurb on selliseid meeleavaldusi näha. Oleme ju näinud teiste riikide kogemusi. Rootsi teatas möödunud aastal: oleme nii kõvad küll, et see viirus meile midagi teha ei saa! Ometi tegi ja rootslased ise tunnistasid seda.

Ilmselt on selliste ürituste korraldajate seas inimesi, kel on väga suured võimuambitsioonid. Teatavasti on võim vaata et kõige suurem ja hullem fluidum, mis inimese enda haardesse võtab.

Eks need inimesed ürita selliste koosviibimiste kaudu poliitilist profiiti saavutada või suurendada. Nii aga ei tegutse nad teiste inimeste huvides, vaid isikliku kasu nimel. Ässitada üles inimesi, kes ise ei suuda kaugemale näha ja mõelda – nende inimeste tunnete peal mängida on alatu.

Kurb on see, kui osa inimesi võrdleb selliseid meeleavaldusi Balti ketiga ning arvab, et seisab Eesti vabaduse eest. Lipuga ringi jalutada ei keela keegi – meil on ju vaba maa. Lasta aga sellistel kogunemistel kõlada kellegi loomingul, autoritelt ja esitajailt selleks nõusolekut küsimata – see on lubamatu. See on väga alatu, vargus. Mul läheksid karvad turri, kui saaksin teada, et mõnda minu lauldud laulu selline seltskond oma huvides kasutab.

Praeguses olukorras on mul küll hea meel, et ma ei ole sotsiaalmeedia kasutaja. On ju see koht, kus igaüks oma arvamuse välja öelda saab ja paraku teevad seda ka need, kes ei oska elementaarselt väljenduda ja oma seisukohti selgitada ning kelle jutt on paras lora ja plära. Ja kui miski ei meeldi, tuleb kohe sõimata nii, nagu torust tuleb. Selge see – kui saada vabalt, häbitundeta ja karistamatult kedagi solvata, kasutavad inimesed seda võimalust ära.

Umbluu-uskujaid on alati

Minu jaoks lendab selline jutt samasse prügikasti, kus on lapiku maa teoreetikute ja ufode vandenõudesse uskuvate kodanike seisukohad. Eks selliseid umbluu-uskujaid ole olnud alati. Kes “Vahva sõduri Švejki juhtumisi” lugenud, mäletab kindlasti, kuidas üks hullumaja elanikest väitis, et “maakera sees on veel teine maakera, mis on palju suurem kui see välimine”.