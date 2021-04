JUHTKIRI ⟩ Õppigem ajaloost

Kui palju on neid, kes on kohe valmis end vaktsineerida laskma, ning kui palju neid, kes seda mingil juhul teha ei soovi. Või vähemalt mitte selle vaktsiiniga, mida neile parasjagu pakutakse.

Vahest on kaitsepoogitute suurema osakaalu üks põhjus Saare maakonnas ka see, et väikeses kogukonnas teab pea igaüks kedagi, kes on koroonat põdenud. Ning mõnigi ka neid, kel on see haigus kulgenud väga raskelt ning lõppenud isegi surmaga.