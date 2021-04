ANNAB JULGUSE ELADA: Raili Rüütel on tänu jooksmisele saanud tervemaks ja tugevamaks. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ultrajooksja Raili Rüütliga kohtusin Kadi "Kohvilaua" saates mõni nädal tagasi, kui just oli selja taha jäänud üritus Saaremaale jooksujalu ring peale teha. Seekord jäi plaan pooleli ilma pärast, kuid Raili on kindlalt veendunud, et ükskord teeb ta seda uuesti. Võib-olla juba sel kevadel.