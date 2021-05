Tõsi on seegi, et Saaremaa Sadam seisab sisuliselt kasutult. Ega siis ilmaasjata tiirle sadama ümber legendid, et sadam ehitatigi NATO-ga liitumise tarbeks, mitte kruiisilaevade sadamaks, nagu seda avalikkusele öeldi. Kruiisisadama plaani suhtelist mõttetust on näidanud kõik need aastad, kui vaid käputäis laevu on Tagalahes sildunud.