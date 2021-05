Soovijaid vaktsineeritakse Kuressaare haigla konverentsikeskuses, milleni juhatavad peasissekäigu välistrepi juurde paigaldatud viidad.

Kuressaare haigla infektsioonikontrolli õde Inga Adamson ütles Saarte Häälele, et hetkel on kuni mai lõpuni haigla vahendusel Saare maakonnas kaitsesüstimiseks pakkuda 1200 esmast doosi Covidi-vaktsiini, sellest

MRNA-põhist Modernat 1100 doosi ja 100 doosi Jansseni vaktsiini, mis sarnaselt Astra Zenecaga on n-ö enteroviiruse põhine.

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles “Terevisioonis”, et uuel nädalal avatakse digiregistratuuris umbes 20 000 esmast aega, kui lubatud vaktsiinitarned saabuvad. Osa vaktsiine jõuab Eestisse esmaspäeval, osa kolmapäeval ja osa nädala lõpus ning vastavalt saabuvatele kogustele avatakse ka aegu.

54% elanikest on kaitstud

Saare maakonnas oli eilse seisuga Covid-19 vastu vaktsineeritud 12 328 inimest ehk ligi 45 protsenti kõigist täiskasvanuist. 7297 on saanud mõlemad doosid.

Vähemalt üks kord on vaktsineeritud 75,7% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 78%, 60–69-aastaste seas 74,4% ja 50–59-aastaste seas 50,9%. Eilseks oli Saare maakonnas koroonaviiruse läbi põdenud üle 2800 inimese ehk 8,7% elanikkonnast. Seega on läbipõdemise ja vaktsineerimise tulemusel immuunsuse saavutanud umbes 54 protsenti maakonnas elanikest.

Saaremaal alustati käesoleva aasta esimestel kuudel vaktsineerimist Pfizer-BioNTechiga, mida said haiglatöötajad ning hooldekodude elanikud ja personal. Järgmiseks kaitsesüstiti lasteaednikke ja kooliõpetajaid, kes said Astra Zeneca (uue nimega Vaxzevria) vaktsiini. Seda manustatakse praegu ainult teise doosi saajaile. Aasta esimestel kuudel on lisaks eelmainitutele süstitud ka Moderna vaktsiini. Adamsoni sõnul on vaktsineerimisega seostatud tõsisemaid tüsistusi maakonnas ette tulnud kolmel korral. Kahel puhul oli tegu veenitrombidega, mida ravijuhiste saamise järel raviti kodus. Ühel puhul, ka meedias kajastamist leidnud päästetöötaja juhtumis, lõppes tüsistus paraku surmaga.

Saabub teise süsti tegemise aeg

Lisaks uutele vaktsineerimistele tuleb mai lõpus ja juunis teha ka hulk teise doosiga vaktsineerimisi – 31. mail 500 ja 14. juunil 300. Tegu on märtsi ja aprilli massvaktsineerimise päevadel esimese kaitsesüsti saanud inimestega. Inga Adamson ütles, et teise süsti saamiseks tuleks inimestel kindlasti ühendust võtta haigla vaktsineerimisinfo telefonidel, kuna kordussüsti aega digiregistratuuris määrata ei saa, aga vaktsineerimisel tuleb järgida hajutatuse reeglit.

“Kolm kuud tagasi andsime inimestele küll vaktsineerimisel infolehe uue kuupäevaga, kuid ütlesime ka, et see võib muutuda. Ja need ongi seoses meie inimeste puhkuste ja muude töödega muutunud. Paljud inimesed on muudatustega juba kursis, aga on palju ka neid, kes pole teise doosi aja kohta veel uurinud,” rääkis Adamson. Ta lisas, et uue süsti kellaaeg tuleks kindlasti telefoni teel kokku leppida, vältimaks seda, et ühekorraga on ukse taga ootamas mitusada inimest.

Kes käisid kaitsesüstimas 14. märtsil, on oodatud haigla konverentsikeskusse teist doosi saama 31. mail, need, kes said esimese süsti 25. märtsil, 1., 4. ja 13. aprillil peavad kordussüstimisele tulema 14. juunil.