Muidugi on Saaremaal nagu mujalgi sotsiaalvaldkonnas murekohti ning üks neist on alati seotud ressursiga – kas meil on tulevikus ressurssi, et algatustega edasi minna. See on kindlasti üks küsimus nii sotsiaaltranspordi kui ka hoolduskoordinatsiooni puhul. Usun siiski, et kui me sotsiaaltöösse ja inimestesse panustame, siis pikemas perspektiivis võidab sellest meie kogukond tervikuna.