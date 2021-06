TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kus ja kuidas tänavu jaane tähistate?

Sirje Nau Pärsamalt: Veedame jaaniaja koduselt, oma perega. Meil on väike pere ja traditsioon on tähistada jaane oma perega või venna pere juures. Teeme tuld, grillime, sööme salatit. Traditsioonilised jaanimängud on meil ka – noolemäng ja reket. Üle lõkke me siiski ei hüppa.