MAAILM ⟩ Der Spiegel: Putini tõeline nägu

Sellise seisukohani, mis on täielikus vastuolus meie ajakirjanduse n-ö peavoolus levitatavatele vaadetele, jõudis autoriteetses ajakirjas Der Spiegel ilmunud arvamusloos tuntud saksa ajakirjanik Franziska Augstein . Ta kirjutab, et kui Vladimir Putin võimule tuli, püüdis ta kohe lääneriikidega häid suhteid sisse seada. Kuna tema ettepanekuid aga täielikult eirati, on nüüd saabunud kättemaksu aeg.

Arvamusloo alguses teeb Augstein põgusa sissepõike filosoofia ajalukku. Ta kirjutab, et mitte üksnes Kreeka filosoofia pole maailma kultuurilukku jälge jätnud, vaid seda on teinud ka vana-kreeka filosoofid ise oma käitumisega. Veidi enam kui 500 aastat enne kristliku ajaarvamise algust, kui Olümpose jumalad olid veel täis elujõudu ja energiat, oli filosoof Anaxagoras saanud teate, et tema poeg on surnud. Tark filosoof säilitas rahu ja meelekindluse. Ta reageeris napisõnaliselt: "Ma olen alati teadnud, et mu poeg on surelik."