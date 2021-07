Vahest tõesti ei tule enam juhust laagris õpetatud oskusi päris elus rakendada. Tähtis on aga hoopis muu – tegusad päevad kodust eemal eakaaslaste keskel kasvatavad laste iseseisvust. Kindel päevakava aga distsiplineerib, õpetab kinni pidama kellaaegadest ja arvestama teistega. Võistlustel ja mängudes mõistavad lapsed, kui oluline on meeskonnatöö ning milline on igaühe roll, et sel tööl oleks tulemus.