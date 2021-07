SAARLANE ⟩ Andri Põrk projekteerib ohutuid teid

Kuressaare ettevõttes Klotoid leiba teeniva Andri ülesandeks on teede projekteerimine ja projektide juhtimine. "See pole ainult joonte tõmbamine," selgitab Andri. Jooni tuleb vastavas arvutiprogrammis muidugi ka tõmmata, kuid see on kõigest üks etapp. Veel tuleb näiteks arvutada teekatte paksus, arvestada aluspinnaga, liiklussagedusega ja kõikvõimalike tehnovõrkudega, mis tee juurde käia võivad. Lõpuks ootab tellija, kelleks enamasti on kas kohalik omavalitsus või transpordiamet, ka hinnakalkulatsiooni.