Viiruselaine tõmbas Saaremaal taas tuurid üles

Eile Saare maakonna elanikele tehtud koroonatestidest andsid täna positiivse tulemuse 19, mis on üle mitme kuu erakordselt suur arv. Kokku tehti teste 146, mis annab positiivsete osakaaluks koguni 13 protsenti.

Uutest Saaremaa haigestunutest on mitmed vaktsineerimata noored, aga samuti on nende hulgas inimesi, kes on varem juba koroonaviiruse läbi põdenud.