JUHTKIRI ⟩ Oska ohtu karta

Suurtes ajalehtedes on avaldatud ja telesaadetes näidatud hoiatavaid lugusid sellest, kuidas kellelegi on GHB-d peol joogi sisse sokutatud ning uimastatud ohver hiljem vägistatud. Kahjuks on korgijoogiga uimastamist väga raske tõestada, sest “geebekas” kaob organismist kiiresti.

Küllap leidub neid, kes ütlevad: “Meil väikesel ja turvalisel Saaremaal selliseid asju küll ei juhtu!” On aga neid, kes väidavad: kahjuks juhtub. Tänases Saarte Hääles räägivad oma loo kolm kohalikku neidu, kes kahtlustavad, et said mürgistuse nende joogi sisse sokutatud GHB-st. Kui nende arvamusel on tõepõhi all, siis – hea, et hullemini ei läinud.