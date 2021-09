Kui plehku pannud või kogemata kodust kaugele sattunud loomal on kiip ja tema andmed registris kenasti kirjas, on tunduvalt tõenäosem, et ta koju tagasi jõuab. Kui looma andmeid pole võimalik kusagilt leida, võib osutuda väga keeruliseks – kui mitte lausa võimatuks – välja selgitada, kes on ta omanik või kus ta elas.