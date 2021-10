MUHU UUDISSED ⟩ Siia mahub rahvast küll ning viel

Ja põle sii taris tooduta üht, et neh, ennemalt olli nii ja nii mitmes kohtas ja siis aeti kõik Liivale kokku ja nüid siis tükkis Hellamoale. Neh, vaheldust oo ju kua taris. Äkist järgmise korra oo jälle Liival, kisse ette tiab. Äkist näituseks Muhu Majas tükkis.

Neh, sie kange maja, misele esmasbe nurgakivi pandi, piaks olema juba tuleva vuasta 1. oktoobriks valmis suan. Tüe sii Liiva linnas otse ep sua. Paljast ehitatse aga juure. Keskväljaku pialegid tuleb lisemal aal uusi asjandusi jälle. Neh, et sui otsa Liival katlamaja ümber ehitati, seda mudud kellegid võeras silm es näingid.

Ja üleselle, et ehitatse, tihasse Liiva vahet kendimaks kua. Neh, mineva kevade sai üle tiab kut pitka aa Muhu valdas jälle kuuluta, et meitel oo üle kahe tuhande elaniku.

Ja septembri alguseks olli juba kogunisti kaks tuhat seitsetesn sie nummer. Ja siis tulli vallamajas nõuke mõte, et tuleva kevade olga just igal ühel nähe, et meitel oo üks tähtis nummer kenaks ümmarguseks suan ja sialtmualt edasigid tõusn viel.