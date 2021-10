JUHTKIRI ⟩ Kellele rõõm, kellele meelehärm

Ometi jäi see plaan kauaks ajaks soiku. Kuna sõidukite arv on veerandsajandi taguse ajaga võrreldes tohutult ning äärelinna tänavate liikluskoormus aina kasvanud, sündis viimaks otsus kauaräägitu teoks teha. Nüüd võib lõpuks tõdeda: Aia tänava pikendus on viimaks valmis.

Seda, kui populaarseks see uus magistraal sõidukijuhtide seas saab, on veel vara prognoosida. Täie kindlusega võib aga väita, et senine liikluskoormus Aia tänaval kasvab tublisti. Seetõttu on mõistetav, miks endise tupiktänava elanikud teepikenduse rajamise üle ei rõõmusta. Kes see ikka õnnest õhkaks, kui senise vaikuse lõhub häiriv mootorimürin.