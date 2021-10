Lugu, kus kõik peaks siililegi selge olema

Siil, koer ja mets. Mets, mis ühtäkki kaob. Mis siis alles jääb, kui veel teine, kolmas, neljas mets ära kaovad? Kui kõik metsad kaovad? Kas siis siil kaob ka ära? Ja koer?

Kuigi näitemängu tegelased on loomad, ei puudu lavastusest ka inimesed. Kõigepealt on need muidugi näitlejad, kes jutustavad lugu nukkude abil. Mingil hetkel pöördub nukk näitleja poole ja küsib, kas ma teen ikka õigesti. Näitleja peab sellele kuidagi reageerima.

“Ta on nagu nuku alter ego või nuku vaim,” ütleb tüki autor ja lavastaja Aarne Mägi. “Kui nukk ühel hetkel hakkama ei saa, siis paiskub temast välja näitleja.” Selles mõttes on laval tegelasi isegi rohkem kui ainult Koer ja Siil.

Aga mängus on ka palju abstraktsemas tähenduses inimesed, need, kelle nähtamatu tegevus asjaosalisi mõjutab. Üks loo kangelastest, Lee Trei mängitav Siil, nimetab neid imelikeks. See on loomakese loogika – mets viidi minema ja selle tembu tegijad peavad olema mingid imelikud tegelased. Vähe sellest, niisugune temp ajab Siili sedavõrd pöördesse, et raske on ennustada, mis sellest kõigest välja tuleb. “Minu meelest on tegu siiski päris südamliku looga,” nentis Trei.

Lavastuses mängib suurt rolli ka heli- ja videolahendus, mille teeb videokunstnik Argo Valdmaa Endla teatrist. Etenduse kunstnik on Britt-Karen Peterson, kes on kaasa löönud ka Kuressaare teatri “Sipsiku” lavastuse juures.

Aarne Mägi ei püüa lavastuses anda hinnanguid. Et kes on halb, kes mitte. “Tihtipeale selgub, et see, kes on teinud halba, ei ole tegelikult halb. Me kõik teeme elus ju vigu,” lausus ta.