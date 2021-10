Matis Rei teeb heli Tanel Toomi uuele filmile

Eesti-Saksa-Inglise koostööfilmi stsenarist on Malachi Smyth (Inglismaa), operaator Mart Ratassepp, kunstnik Kaia Tungal, kostüümikunstnik Theresia Wogh (Saksamaa), grimmikunstnikud Tiina Leesik ja Jennifer Scholz, monteerija Tambet Tasuja, helilooja Gert Wilden Jn (Saksamaa).

Film räägib neljast sõdurist, kes on keset ookeani asuval valvepostil lõpetamas kaks aastat kestnud valvekorda. Kui lootusetult hilinenud vahetuslaev lõpuks ilmub, on see tühi. Üritades mõista, mis juhtus laeva ja meeskonnaga, kaob side kodubaasiga. Olles täielikult muust maailmast ära lõigatud, kasvab umbusaldus ja kahtlused, kõiges ja üksteises.