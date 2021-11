Pööning on ajakiri vanadest majadest, aedadest, nende restaureerimisest, disainiklassikast ja laiemalt kultuuripärandist. See sai alguse, kui kuus aastat tagasi mu toonane kursuseõde Heli Nurger kuulis, et meil on sarnane taust, sest me mõlemad oleme lõpetanud Tallinna ülikoolis eesti keele ja kirjanduse eriala ning asunud seejärel õppima Eesti kunstiakadeemias muinsuskaitset ja konserveerimist.