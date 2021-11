Merit Karise üllitab laste loovusraamatu

See on autori esimene raamat seeriast, kuhu on planeeritud sirgeldamisraamatuid loovast mõtlemisest lastele ja noortele. "Aeg on küps, et ise kirjutada raamatud, mida olen aastaid otsinud," ütleb autor ise. Oma eeskujudeks peab ta lapsepõlves loetud Donald Bisseti raamatut "Kõnelused tiigriga", Éva Janikovszky "Kui ma oleksin suur", Paul-Eerik Rummo "Lugemik lugemiki" ning hilisemast ajast Keri Smithi "Wreck This Journal Everywhere" ja Grant Snideri "The Shape of Ideas".