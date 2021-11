KÕNE IFFILE ⟩ Iff oma uuest albumist: See on tüüpiline Ivo Linna plaat

Olen tõesti õnnelik, et selle plaadi tehtud saime. Seda duettide plaadi mõtet hakkasid paari aasta eest arendama Rainer Michelson ja Antti Kammiste. Olin selleks ajaks laulnud koos Karl-Erik Taukariga duetina lugu “Loomulik sarm” – plaadil on ka see lugu – ja nii duettide plaadi idee arenema hakkas. Nii hakkas neid lugusid riburada pidi tulema. Kõik, keda palusime, olid nõus duetipartneriteks hakkama ja uut muusikat kirjutama. Sel kevadel hakkasime Tartu stuudios tasapisi lugusid salvestama.

Positiivne meeleolu

Mõnikord on salvestused keerulised ja näed vaeva. Uue muusika kirjutamine ja plaadi tegemine on ju ka väljakutse – igaüks tahab, et tulemus oleks hea. Seekord oli aga tõeline lust plaati teha, kõik sujus kergelt ja mõnusalt. See oli väga põnev töö – aeg läks stuudios lennates. Nii kergelt pole mu elus tulnud ükski plaat.

Nende 15 loo hulgas on naljakamaid lugusid ja ka ballaade. Kogu selle plaadi meeleolu on positiivne ja kõikide laulude tekstid väga head.

Mu duetipartneritena löövad sel plaadil kaasa poeg Robert Linna, Hendrik Sal-Saller, Jalmar Vabarna, Karl-Erik Taukar, Tanel Padar, Ott Lepland, Riho Sibul, Lenna, Kerli Kivilaan, Birgit Varjun, Antti Kammiste ja Rainer Michelson. Selle plaadi laulud on kirjutanud Tanel Padar, Hendrik Sal-Saller, Antti Kammiste, Jalmar Vabarna, Ott Lepland. Üsna mitu lugu kirjutas Rainer Michelson Supernovast ja Smilersi bassimängija Urmas Jaarman.

Ma ise tegin ka kaks lugu. Kunagi – sellest on üsna mitu aastat möödas – kirjutas poeet Karl Martin Sinijärv ühe, minu arvates mulle väga sobiva luuletuse ja ütles: “Kui sa tahad või sul tuleb mõni mõte sellest laul teha, siis tee.” See tekst läks mulle kuidagi hinge ja nii saigi sellest ballaadilik lugu. Teise loo teksti kirjutas Leelo Tungal. Loo sõnum on positiivne: sõbrad, kõik läheb aina paremaks.

Ma ei ole eriline laulude kirjutaja. Arvan, et mul pole elus õnnestunud teha kümmet lugugi. Aga vaatad suurepärast teksti, mingid mõtted lähevad sellega seoses idanema ja ühel hetkel hakkad viisi leelotama. Nii aina tuleb ja tuligi!

Erinevalt minust on need inimesed, kes enamiku selle plaadi laule kirjutanud, selles töös professionaalid, kes tavaliselt esitavadki omakirjutatud muusikat. Nii ei olnud mul kahtlust, et nende lood tulevad head.

Ma ei ole selle plaadiga üritanud käia ajaga kaasas ja moodi taga ajada. Loodan, et see on – heas mõttes – tüüpiline Ivo Linna plaat. Olen ajanud oma rida. Kui see plaat otsast lõpuni läbi kuulata, on see päris terviklik.

Pealkirja sai plaat “Taevatähtedest tee” dueti järgi, mis me Lennaga tegime. See on väga ilus armastuslaul ning Lenna laulab oma osa fantastiliselt. Olen tema häälde lausa armunud.

Vinüül ilmub märtsis

Mulle väga meeldib selle plaadi kujundus, mille tegi Antti Kammiste poeg Eric Kammiste. Lihtne ja lakooniline roosakas taust, plaadi pealkiri ja minu nimi. Rohkemat polegi vaja!

Kirjastiili, milles mu nimi plaadiümbrisele trükitud on, mõtles välja minu kallis kadunud vend Taivo. Selles šriftis kirjutatud nimi Ivo Linna kaunistas mu esimest heliplaati – 1984. aastal ilmunud vinüüli – ning oli hiljem veel ühe kogumiku peal.

Albumist tuleb ka vinüülivariant – see valmib märtsi alguses. Märtsi lõpus, 29.–31. märtsini toimuvad aga plaadi esitluskontserdid – esialgu Tartus, Tallinnas ja Pärnus. Loodame, et siis pole aeg enam nii karm.