Energeetikas kiireid riiklikke lahendusi ei paista. Mõistlik on hakata nuputama, mida igaüks ise või koos naabritega teha saaks, et hirmkõrged kulud ei jääks meid talvest talve saatma. Iga kodumasina tarbimismahtu saab väikese vidinaga mõõta, äpi abil saab ajatada odavamat tarbimist. Ahiküte on moes, ahju- ja kaminameistrite töö on taas hinnas. Tuleviku võtmes tasub mõelda ehk radikaalsemalt: eestlase igale perele oma maja ihalus võib osutuda pikemas plaanis liigseks luksuseks.