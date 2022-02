Pensionisamba makse pole energiahüvitiste saamisel takistuseks

Saaremaa vallavalitsuse energiakulude hüvitamise projektijuht Thea Raik ütles, et taotlejad on endale teema hästi selgeks teinud ja seetõttu nad II pensionisamba väljamaksega kuu eest hüvitist lihtsalt ei taotle. “Kindlasti on siin suureks abiks olnud ka rahandusministeeriumi kodulehel olev [energiahüvitiste] kalkulaator,” lisas ta.