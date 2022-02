Välitingimustes kaob COVIDi tõendi nõue kõigile üritustele

"Oleme lähtunud põhimõtetest, et kontrollimeetmeid hoiame ainult nii kaua, kui tõesti vaja ja leevendusi teeme teaduslike põhjenduste alusel," ütles peaminister Kaja Kallas.

"Täna andis teadusnõukoda oma hinnangu, et välitingimustes on viiruse leviku oht oluliselt madalam. Seega leppisime täna valitsuses kokku, et õues toimuvatel üritustel alates 14. veebruarist enam COVIDi tõendit vaja pole.