Eks ta nii on, et peaaegu kõik inimesed, keda ei ole vahepeal näinud, aga kui kohtume, siis ütlevad, et oi kui hea, et oled elus ning nii tore on näha. Sellel veidral sündmusel on minu jaoks kergelt positiivne külg ka. Inimesed väljendavad nii palju oma rõõmu, et see jube uudis ei vastanud tõele. See võib ju vahel ära ununeda, et sa oled mõne inimese jaoks oluline. Või oled kellegi ellu rõõmu toonud. Isegi täiesti võõrad inimesed. See teeb kergelt härdaks, selline tähelepanu. Muidugi oleks parem, kui seda uudist poleks olnud.