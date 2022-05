Kane Tanaka sündis 2. jaanuaril 1903. aastal, samal aastal sündis ka George Orwell. Ajaloos oli see Meiji ajastu lõpp, mis tegi Tõusva Päikese Maast kogu maailmas arvestatava suurriigi.

Kane Tanaka abiellus täpselt 100 aastat tagasi ja sünnitas neli last. Viimased eluaastad veetis ta hooldekodus, kus talle meeldis lauamänge mängida ja šokolaadiga maiustada. Veel väidetakse, et hooldekodus tõusis ta tavaliselt varakult, et tegeleda matemaatika ja kalligraafiaga.