MUHU UUDISSED ⟩ Vägev pidu Muhu territoriaalvetes!

Ja nüid... tuleb juba KOLMAS nõuke pidu. Neh, Peetril oo valmis suan kolmas oma lugulauludega plaat. Uie plaadi tutvustus oo sedakorda küll Muhu suare pialt väljas, aga ikkagid Muhu territoriaalvetes. Ja mis sie Orisare muud oo, kut Muhu jaaremua. Ja jaaremua oo ju sie kant, mis elu ülal ojab. Nõnn, et vägagid paslik paik. Ja sial oo ometiks nõuke kena kõrge püünega rahvamaja kua, kus viisakad pidu suab korralda. Meitel sii nõukest põle ja põle masu luotust suaja kua. Niipiagid mitte. Nõnna et tuleb ikka seda territoriaalvete oma vahest kasuta.

Et siis laupa, 28-nda lehekuu pääva õhta kellu poole kahessaks aage ennassid Orisare kultuurimajase kokku. Sularaha tuleks kua likki võtta. Et selle iest suab omale plaadi soeta. Ja lubatse, et oo vaba lava ja tantsiv Tokkroes. Ja mudud kuuleb kenasid laulusid ja pillilugusid. Oo kontsert ja simman ja kohvik oo kua lahti ja. Nõnna et üks igate moekas pidu, misest ilma jäeda kohe mitte ep tahaks. Neh, millal viimati üldse nõuksel antvärkis pidul sai köidud? Ja mine tia, millal jälle piaseb? Selle va koroona taudi oo kultuuri tarbimine küll nii õreks jäen, et sedaviisi võib varsi vaimunälga äe surra tükkis.