ÕNNITLUSED ⟩ Laulja Grete Paia võitis aasta seksikaima naise tiitli

"See on kõigile Eesti naistele, hoiame lippu kõrgel!" tänas Grete Paia kõiki hääletajaid vahetult pärast tiitli kättesaamist. Lisaks Paiale olid auhinnale nomineeritud laulja Elina Born ning saatejuht Keili Sükijainen.

"Naise teeb seksikaks elukogemus ja küpsus," rääkis Paia TV3-le antud intervjuus. "See on selline enesekindlus, mis tuleb vanusega. Jääd iseendaks ja kuulad oma südant ning oled õnnelik. Ma arvan, et õnnelik inimene on seksikas."