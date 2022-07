MAAILM ⟩ Kas Soome liitumine NATO-ga muudab tema piirikaitsepoliitikat?

Kui Soomet NATO liikmetest lähinaabrite Eesti ja Norraga võrrelda, on tal väga pikk maismaapiir Venemaaga. Praegu reguleerivad kontrolli piiril Brüsselis vastu võetud õigusaktid, mis panevad euroliidu liikmetele paika vaid üldised normid. Reaalselt teostatakse aga piirikontrolli igas liikmesriigis erinevalt.

“Norras näiteks kontrollib riigi maismaapiiri armee, kuid Eestis teevad seda piirivalve- ja politseijõud koos. Euroopa Liidu juhtkonna tasandil meid aeg-ajalt kontrollitakse, et olukord välispiiril vastaks teatud kindatele nõudmistele. Selles mõttes me juba teeme ka Põhja-Atlandi liidu liikmesriikidega koostööd, sest paljud neist on ka Euroopa Liidu liikmed,” ütles uudisteportaalile Soome piirivalveteenistuse välissuhete osakonna juhataja Matti Pitkäniity.