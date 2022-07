▶ Hakkame sellest peale, et sul oli juunis Hiiumaal Orjaku sadamas kontsert koos teise saarlase Andre Maakeriga. Kuidas teil läks?

Meil läks väga hästi. Publik oli peo peal. Andrega on alati lõbus mängida. Laulsin selle laulu ära ja nagu hetkega olin ise Rios ja ma tundsin, et sain selle saalitäie rahvast ka Riosse viidud. Kontsert läks muidugi ajaliselt üle. Mõned lood jäid tegemata ka. See oli maagiline, päike loojus ja oli tõesti midagi väga ilusat.