Viikingite veri ⟩ Kuumus esietenduse eel kasvab

Kuressaare teatri uus lavatükk on mitmekihiline, minevikku ja tänapäeva ühendav ning räägib seiklusliku loo, mille keskseks küsimuseks on armastus ja julmus. Palu sõnul kõneleb see armastusest ja kõige olulisematest asjadest, valikutest, mis igal inimesel olid olemas nii viikingite ajal kui on ka praegu.

“Ma olen kindel, et kui inimene on valinud julmuse tee, siis ei leia ta enam tagasiteed armastuse juurde,” selgitas ta ja lisas, et seiklusloos on needsamad asjad kaaludele pandud. Sealjuures on tükk kirjutatud nii, et viikingid aastast 750 kohtuvad ka tänapäeva inimestega.