Eks ikka muusika. On juhtunud niiviisi, et sinna džässi kõrvale on just tänu Estonian Voices'ele natuke folki ka sattunud. Ja nüüd oli meil siin seekord üks huvitav projekt, kus lisaks meile on laval ka Sander Mölder, kitarrist Jonas Kaarnamets ja keelpillikvartett FourEst.