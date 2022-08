JUHTKIRI ⟩ Me ei tohi jääda mugavasse tugitooli

Kui enne me vaid arvasime, et maailm on etteaimamatu, siis nüüd teame seda kõik ja illusioone enam ei loo.

Eesti minevik on valus ning ei tohi unustada, mida meie esivanemad ohverdasid, et saaksime praegu elada vabas ja demokraatlikus riigis. Mõnekümne aastaga on see muutunud peaaegu enesestmõistetavaks, nüüd teame Ukraina näitel, et kõik võib muutuda ühe päevaga.