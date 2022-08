MAAILM ⟩ Pooled ameeriklased usuvad kodusõja peatsesse puhkemisse

Teadlaste hiljuti läbiviidud küsitlus näitas, et suur osa Ameerika Ühendriikide elanikest pelgab lähitulevikus rahutuste laine suurenemist ja leiab, et see õigustab ka poliitilist vägivalda.

Viimased aastad on USA sisepoliitiline olukord olnud üpris pingeline, kirjutab Science. Sealjuures on märkimisväärne, et järsult on suurenenud poliitilise vägivallaga seotud juhtumite arv. Parim näide selle kohta on 2021. aasta 6. jaanuari sündmused Washingtonis, kui ametist lahkuva president Donald Trumpi pooldajad ründasid Kapitooliumi.