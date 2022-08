ULGUSAARLANE ⟩ Balletitantsija Maigret Peetson peab vähemalt iga kuu saarde saama

Seda küll. Ballett on midagi erilist. Saaremaal pole seda olnudki ja tol ajal tundus see müstiline, kui see sõna ballett tuli minu kõrvu. Algklassides pakuti uusi huviringe, aga mina ei olnud millestki huvitatud. Mulle meeldis metsas jalutada. Kui tuli sõna ballett, siis just see mind paelus. See oli midagi erilist. Muud tantsud mind üldse ei kõnetanud. Olin jah selline huvitav laps, et ei kunstiring ega võistlustants ega midagi muud. Aga see jäi kõrvu.