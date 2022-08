MAAILM ⟩ Teadlased kavatsevad ellu äratada väljasurnud looma

Tegemist on üpris ambitsioonika ettevõtmisega. Et taaselustada väljasurnud looma, kasutavad teadlased viimastel aastakümnetel tehtud edusamme geneetika ja kunstliku paljundamise valdkonnas, kuid ka kukkurhundi säilmetest saadud DNA näidiseid.

"Meie peamine ülesanne on kaitsta looduslikku mitmekesisust ja hoida ära mõnede liikide väljasuremist. Paraku ei saa me veel täheldada, et [väljasuremise] protsess oleks aeglustunud," ütles Melbourne’i ülikooli professor Andrew Pask, kes on ka ülikooli juurde loodud kukkurhundi geneetilise taastamise uuringute labori juht ja algatuse üks eestvedajatest.