Kuidas sai juhtuda, et väiksemal saarel Hiiumaal on suurem elamuskeskus kui suuremal saarel Saaremaal tegutsev Thule koda?

On tõesti suurem ja võib-olla sellepärast, et siin on kuus korrust. Vahest sellepärast, et Käina lähedal ei ole tuletorne, kust kaugele vaadata. Siis tuli teha selline torn. Tuletornid kipuvadki olema põhjarannikul, suure mere poole. Meie siin Käina pool tahaks Saaremaad ka vaadata. Ilusa ilma ja pikksilmaga näeb.