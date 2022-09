MAAILM ⟩ Hunter Biden – stripparid, seks, uimastid ja küsitavad äritehingud

Briti tabloid Daily Mail kirjutab, et 31. augustil kogunes Los Angelese ühte kinosaali seltskond konservatiivseid ja parempoolseid vaateid pooldavaid poliitikuid ja Hollywoodi kuulsusi. Kogunemise põhjuseks oli uue filmi eellinastus. Alates 7. septembrist (see on vaid kaks kuud enne USA kongressi vahevalimisi!) on film aga kättesaadav kõigile huvilistele.