MÄLUMÄNG ⟩ Kuidas on seotud Kreeka mütoloogiast tuntud paadimees Charon ja kääbusplaneet Pluuto?

1. Kuni 19. sajandini oli postivedu üle Väikese väina Koguva küla talupoegade kohustus. Postiveol oli üks väga oluline mõõt, milleks oli 6 tolli. Mida see mõõt tähistas?

2. See Saaremaalgi levinud kaluripaat on saanud nime püügivahendi järgi, mis võeti Eestis kasutusele 1939. aastal Pärnus ühe Aasia riigi eeskujul. Millisest paadist on jutt?