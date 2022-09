Saaremaa noorte kitarrivõistluse tähtaaeg pikeneb ja osalejate videosid oodakse oktoobri lõpuni

Pikk suvi ja puhkuste periood on selja taga ning selleks, et noored saaks taas koolirütmiga harjuda ja huvitegevustesse aktiivsemalt sisse elada, pikendab Incap kitarrikonkurssi tähtaega 31. oktoobrini. Konkurssile on ühtviisi oodatud nii alles kitarrimänguga alustanud kui ka kogenumad pillimängijad. Kitarrivõistluse eestvedaja ja suur muusikasõber ning Incapi rahvusvahelise elektroonikatootmisettevõtte president Otto Pukk usub, et lisaks heale kogemusele jagavad konkurssil osalejad ka teistele noortele inspiratsiooni kitarrimänguga tutvuse tegemiseks.