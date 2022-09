Pihtla Maja tooks piirkonda valikuid ja võimalusi

Omavalitsuse võimekust saab hinnata läbi erinevate tahkude. Jõulisem ja lihtsam viis on anda hinnanguid, mille aluseks on eelarve tasakaal või omavalitsuse investeerimisvõimekus. Mõnikord põhineb hinnang sellel, kui palju on omavalitsusel pakkuda avalikke teenuseid, mille kvaliteet ja tugevus peavad kaasa aitama piirkondade arengule. Omavalitsuse võimekust võib aga mõõta ka selle järgi, milline on piirkondade inimeste esindatus. Sellel viimasel tahangi peatuda – Pihtla piirkonna näitel.

On palju päevi, mil töökalendris sisalduvad kohtumised hoiavad mind Kuressaares kinni ja üritan püüdlikult neid kohustusi täita. Sageli eelistaksin ma teistlaadi lähenemisega kohtumisi ja jutuajamisi. Selgeks on saanud, et jutuajamised teenuskeskuste juhtidega ongi teistlaadi, emotsionaalsed ning nende jutt on arusaadav ja saare murde. Me ei räägi endist, vaid kogukonna liikmetest, tagasihoidlikest ootustest, aga teinekord ka unistusest, mis päriselt realiseeruda võiks. Ka siis kui jutt kaldub rasketele teemadele, on hinges siiski rõõm – sest keegi hoolib. Kui omavalitsuse võimalused on ahtad ja investeerimisplaanid mitme aasta pikkused, siis teenuskeskuste juhtidele läheb väga korda, et juhitav piirkond areneks ning lahendused oleksid olemas. Rääkimine aitab ja vahel sünnivad lahendused, mis kogukonda suurepäraselt võimestavad. Mind rõõmustab siiralt teenuskeskuste pühendumine ja arendusele suunatud juhtimine, sest see hoiab fookuse paigas.