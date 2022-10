JUHTKIRI ⟩ 15 kultuurijuhti, kaheksa töökohta

Ülejäänud saavad 1600-eurose palga, aga kultuurikorraldajate endi hinnangul ka tööd ja vastutust juurde. Peab ju iga valitu hakkama ühe asutuse asemel juhtima kahe rahvamaja kultuuritööd. Kuidas see praktikas õnnestub ning mismoodi kohalikud kogukonnad muudatuse ja vähemalt osa neist ka uued kultuurijuhid vastu võtavad – eks see paista.

Kas järgmiseks valmib uus juhtimismudel Saaremaa raamatukogude jaoks? Pole sugugi võimatu, pigem üsnagi tõenäoline. Tõsiasi on see, et haritud ja oma valdkonda tundvate inimeste jaoks jääb vähemalt omavalitsuse pakutavaid töökohti maal üha vähemaks.