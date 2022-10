MULTIVERSUMID ⟩ Kuressaare teatris esietendus eriskummaline näitemäng

Tegu on sissevaatega üsna tavalisse paarisuhtesse: kohtumine, lahkuminek, taaskohtumine, kooselu, traagiline haigus. Kuid see kõik mängitakse välja mitmekihiliselt – just nagu oleks ühe loo sees veel hulk teisi lugusid oma käänakute ja teistsuguste puäntidega. Publikule pakutakse erinevaid reaktsioone ja käitumismustreid, millest iga vaataja peaks midagi tuttavat leidma.

Autori multiversumite idee ehk üheaegselt eksisteerivad universumid vahelduvad läbi pimeduse. Just nagu restardid, aga mitte päris, sest lugu ei lülitata täielikult välja – pimedus ei ole tumm. Need on ümberlülitused, mida saadab Urmas Lattikase tundlik muusikaline kujundus. See hoiab vaatajat sujuvalt ja diskreetselt laval toimuva juures ning teelahkmetel annab juhatust, kuhu suunas vaadata.