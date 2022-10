Mari Männa sõidab näitusega Vilniusesse

Näituse pealkiri viitab tekstile, mis leiti Ukrainast Tšernihivi oblastis asuva Novõi Bõkivi koolimaja tahvlilt pärast Vene sõdurite sealset rüüstetööd. Näitus on eksponeeritud Tallinnas Vene saatkonna vastas Draakoni galeriis ning viitab kriitiliselt Vene propagandakampaaniale, mis on iseenesega vasturääkivuses.

Galeriiruumis on kunstnik kokku viinud mängulise teose ja dokumentaalse leidmaterjali. Loodud maastik annab aimdust tegevuspaigast, mis on vastuolulise energiaga üle uhutud – materialiseerunud teos on kui tardunud hetk selles kaoses.