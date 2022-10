Kalle Laanet ⟩ Kaitsekulude põrand peab olema kolm protsenti SKT-st

“Peame seda taset järgmistel aastatel veelgi tõstma. Olen kindlalt seisukohal, et lähiaastatel peab kaitsekulude põrand olema mitte kaks, vaid kolm protsendi meie sisemajanduse kogutoodangust,” nentis Laanet.

“Täna ei käi sõda Venemaa ja Ukraina vahel, vaid Lääne ja Ida vahel. Kas võidavad demokraatlikud väärtused või autokraatlik riigijuhtimine, milles üksikisiku põhiõigused ja vabadused on olematud,” ütles Laanet.

Tema sõnul on Eesti eestvõttel juba tugevdatud NATO idatiiva kaitset, minnes heidutushoiakult üle ettenihutatud kaitsehoiakule.

“Eesti peab olema kaitstud esimesest minutist ja iga sentimeeter meie territooriumist, tänaseks on selge, et heidutushoiakust kahjuks ei piisa.

Ta tõi välja, et Eesti saab lähiaastatel mitmeid uusi sõjalisi võimeid: meremiinide soetamine, terviklik laevatõrje raketisüsteem, ühekordsed keskmaa tankitõrje raketid, uue põlvkonna tankitõrje granaadiheitjad Carl-Gustavid, uued automaadid R20 Rahed.

“Lisaks: järgmisel neljal aastal suurendame oluliselt juba praeguste otsustega laskemoona laovarusid, tulevad uued sidesüsteemid, koostöös Balti riikidega erinevad võimehanked. Tuleb ka minu poolt hanget alustatud keskmaa õhutõrje võime, see kaitseb meile olulist infrastruktuuri õhurünnakute eest,” sõnas Laanet.

Laanet sõnas, et vabad merevood on üliolulised nii Balti riikide ja soomlastele kui ka selleks, et meiega koos pääseksid merel liikuma ka meie liitlased.