Kui 1945. aasta 4. mai õhtul sai teatavaks, et Saksa väed Madalmaades, Saksamaa kirdeosas ja Taanis on brittidele alistunud, siis ei puudutanud see kuidagi Bornholmi saart. Mis ülejäänud Taani jaoks oli sõja lõpp, oli saare elanike jaoks kaks päeva kestnud õuduste aeg, millele järgnes periood, mil neil tuli pea aasta elada kõrvuti Nõukogude Liidu Punaarmeega.