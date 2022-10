MALEVAPEALIK ⟩ Koostöö liitlastega toob kasu pikemas perspektiivis, nii et kõigil silm särab!

Teine asi on näidata saarlastele, et meie liitlased on ka Saaremaal kohal, kui selleks vajadust on.

Reinmaa: Jah, kindlasti. Ma usun, et liitlased on tegelikult ka väga rõõmsad, et saavad mööda Eestit natukene ringi liikuda. Et nad ei ole ainult Tapal ja seal regioonis, kus nad paiknevad. Ja meie inimesed näevad tõesti ka, et nad on kohal.

Kas Challenger 2 tankid on kõige moodsamad, mis meil piirkonnas NATO relvastusest on?

Saarestik: Challenger 2 on tehnika viimane sõna. Britid on oma tanke moderniseerimas ja järgmine mudel on Challenger 3.

Reinmaa: Kuna meil on tankitõrjeüksused, siis on see väga hea moodus harjutada reaalsete võimete vastu. Nemad oskavad meid kindlasti õpetada, kuidas on kõige efektiivsem teatud olukordades tegutseda. Missugused tõkked ja mis kaitserajatised nende vastu kõige paremini toimivad – see on väga hea võimalus meie kaitseliitlastele harjutada.

Põhiharjutus toimub Leisi kandis (Meiuste liivakarjääris). Mida kohalik elanikkond peaks teadma?

Reinmaa: Me proovime võimalikult vähe jätta jälge, et me seal oleme olnud. Suur tänu kõigile inimestele ja ka RMK-le, kes on võimaldanud oma maid meile harjutamiseks. Ala saab olema märgistatud. Nii et kui mõnel inimesel on seenesoov, siis võib-olla leiab ta seekord mõne teise koha.