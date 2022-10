MAAILM ⟩ Maakera pöördub itta?

Üsna hiljuti ilmus prestiižses Saksa ajalehes Die Welt ajakirjanik Philipp Fritzi pikem arvamuslugu, kus on kasutatud umbes sama mõtet, ent koos küsimärgiga. Autori arvates on Saksamaa euroliidu jaoks juba eilne päev, tulevik olevat hoopis Ida-Euroopa päralt.

Poolakatel ja baltlastel on piisavalt põhjust sakslaste peale ülalt alla vaadata, kirjutab saksa ajakirjanik. Seda eelkõige "tänu" Saksamaa jäigale poliitikale Venemaa suhtes, mistõttu on Euroopa Liidu uueks keskuseks tõusnud Poola ja Baltimaad. Nn uue Euroopa sümbol – kas rõõmustada või mitte, on maitseküsimus – olevat aga Eesti praegune peaminister Kaja Kallas.